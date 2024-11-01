edición general
25 meneos
50 clics
El Ayuntamiento de Madrid quiere cerrar un huerto vecinal que cedió el PP de Ana Botella hace doce años

El Ayuntamiento de Madrid quiere cerrar un huerto vecinal que cedió el PP de Ana Botella hace doce años

El colectivo que se ocupa de La Huerta de Tetuán, un espacio abierto al barrio cuyo origen nació de un proyecto del propio Ayuntamiento, recibe una notificación para que abandone el espacio en la mayor brevedad para ampliar el patio del colegio contiguo, para lo que no se ha iniciado trámite alguno.

| etiquetas: ayuntamiento , madrid , tetuán , pp , huerto
20 5 0 K 230 actualidad
9 comentarios
20 5 0 K 230 actualidad
Graffin #1 Graffin
En contra de todo lo bueno, y a favor de lo malo. Siempre.
7 K 98
#8 jjmf
#1 Si ampliar el patio de un colegio es malo pues sí.
0 K 7
Kantinero #4 Kantinero
Ese solar tiene toda la pinta de ser edificable para algún cuñado del partido previo sobres
2 K 26
autonomator #6 autonomator
Vocación de servicio público. Que lo recuerden sus votantes.
1 K 21
OCLuis #3 OCLuis *
Hay que cortar de raíz cualquier intento o cualquier idea que tenga la población para mejorar sus vidas. Los únicos que pueden decidir y ordenar lo que tenemos que hacer son ellos.

... aunque luego muramos por dejadez de funciones y por incompetencia, pero son ellos los que deciden cuando y como morimos: en residencias ahogados por nuestros mocos o en casa, ahogados por su ineptitud.
1 K 20
#2 unocualquierax *
¿ Los que labran ese huerto vecinal les han pasado sobres ? No ? Entonces de qué se quejan ?
Acaso no saben cómo funciona "el tema" con el PP?
Pues eso.
0 K 7
SMaSeR #5 SMaSeR
Los pepinos son ETA.
0 K 7
meroespectador #7 meroespectador
Podrían hacer una permuta de terrenos con el parque cercano de Rodriguez Saagún, permanentemente en obras... pero no
0 K 7
#9 jjmf
Parece que la gente no se ha leído la parte de ampliar el patio de un colegio.
0 K 7

menéame