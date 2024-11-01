El Ayuntamiento de Madrid quiere cerrar un huerto vecinal que cedió el PP de Ana Botella hace doce años

El colectivo que se ocupa de La Huerta de Tetuán, un espacio abierto al barrio cuyo origen nació de un proyecto del propio Ayuntamiento, recibe una notificación para que abandone el espacio en la mayor brevedad para ampliar el patio del colegio contiguo, para lo que no se ha iniciado trámite alguno.
| etiquetas: ayuntamiento , madrid , tetuán , pp , huerto
... aunque luego muramos por dejadez de funciones y por incompetencia, pero son ellos los que deciden cuando y como morimos: en residencias ahogados por nuestros mocos o en casa, ahogados por su ineptitud.
Acaso no saben cómo funciona "el tema" con el PP?
Pues eso.