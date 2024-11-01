edición general
El ayuntamiento de Girona cuelga un retrato de Felipe VI hecho con un mosaico de fotos del 1-O: "Acatamos la sentencia pasando al ataque"

El ayuntamiento de Girona ha colgado un retrato del rey Felipe VI en la sala de plenos hecho con un mosaico de fotografías del 1-O. "Acatamos pasando al ataque", ha subrayado el alcalde, Lluc Salellas, en referencia a la sentencia que obligaba a poner la imagen del monarca a raíz del contencioso interpuesto por Vox. Salellas ha asegurado que, a pesar de la "imposición" que les ha venido por parte de "la extrema derecha y la justicia española", han optado por esta fórmula imaginativa para reivindicar el referéndum de 2017.

Andreham #2 Andreham *
Hay que admitir que la gilipollez está graciosa. Les habrá salido cara "comisionarla", pero también nos ha salido caros a todos (por los costes del juzgado) que los fascistas hayan tenido que denunciar porque no han puesto la foto de alguien que está ahí puesto por un dictador (bueno, su padre, a él directamente no nos han preguntado).
5 K 40
u_1cualquiera #12 u_1cualquiera
La foto que emocionó a Spielberg
En serio a veces alucino con el infantilismo de muchos independentistas. Se lo toman como una actividad más del esplai
1 K 20
#14 higlewit
#12 Es una completa estupidez esto del independentismo. A mi me da vergüenza ser independentista. No suelo decirlo mucho.
0 K 6
#5 arreglenenlacemagico
cuanto costo la tonteria?
1 K 18
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#5 eso lo hace el sobrino del alcalde con la computadora en dos patadas
0 K 13
radon2 #9 radon2
#5 La tontería es que te obliguen a colgar la foto de ese payaso.
1 K 14
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#9 Pues pleitear y gastar dinero, y mas siendo catalanes (el chascarrillo no se puede evitar {0x1f602} ), por no colgarla...y terminar haciendolo :roll:

Claro que ya sabemos que el dinero publico no es de nadie (da igual el partido que este en el poder derrochandolo)
0 K 11
RGr8888 #1 RGr8888
indepes; líders en actes simbòlics sense cap utilitat pràctica.
1 K 16
radon2 #7 radon2
#1 Els unionistes sou més de treure a la policia al carrer a pegar a la gent.
2 K 34
#6 Albarkas
Probablemente una foto boca abajo sería más barata.
0 K 11
#11 srskiner
#6 y no se cuál de las dos tendrá menos peligro, a ver si los van a acusar de alcance por haber gastado en eso.
1 K 20
#3 sliana
lo descuelgan cada 8 segundos?
0 K 7
#4 kondnado
Bien guapo, muy original.
0 K 6
#13 higlewit
La tradición manda ponerlo cabeza abajo.
0 K 6

