El ayuntamiento de Girona cuelga un retrato de Felipe VI hecho con un mosaico de fotos del 1-O: "Acatamos la sentencia pasando al ataque"

El ayuntamiento de Girona ha colgado un retrato del rey Felipe VI en la sala de plenos hecho con un mosaico de fotografías del 1-O. "Acatamos pasando al ataque", ha subrayado el alcalde, Lluc Salellas, en referencia a la sentencia que obligaba a poner la imagen del monarca a raíz del contencioso interpuesto por Vox. Salellas ha asegurado que, a pesar de la "imposición" que les ha venido por parte de "la extrema derecha y la justicia española", han optado por esta fórmula imaginativa para reivindicar el referéndum de 2017.