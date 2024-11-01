El ayuntamiento de Girona cuelga un retrato de Felipe VI hecho con un mosaico de fotos del 1-O: "Acatamos la sentencia pasando al ataque"

El ayuntamiento de Girona ha colgado un retrato del rey Felipe VI en la sala de plenos hecho con un mosaico de fotografías del 1-O. "Acatamos pasando al ataque", ha subrayado el alcalde, Lluc Salellas, en referencia a la sentencia que obligaba a poner la imagen del monarca a raíz del contencioso interpuesto por Vox. Salellas ha asegurado que, a pesar de la "imposición" que les ha venido por parte de "la extrema derecha y la justicia española", han optado por esta fórmula imaginativa para reivindicar el referéndum de 2017.
En serio a veces alucino con el infantilismo de muchos independentistas. Se lo toman como una actividad más del esplai
Claro que ya sabemos que el dinero publico no es de nadie (da igual el partido que este en el poder derrochandolo)