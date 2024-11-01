edición general
21 meneos
23 clics
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid gastan 400.000 euros en patrocinar el final de La Vuelta a España

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid gastan 400.000 euros en patrocinar el final de La Vuelta a España

La capital de España es el municipio que más dinero público invierte en la edición de 2025 para acoger un circuito urbano durante su última etapa, además de un arco con su patrocinio a 9 kilómetros de cada meta

| etiquetas: patrocinio , la vuelta , madrid , ayuso , almeida
15 6 1 K 234 Madriléame
7 comentarios
15 6 1 K 234 Madriléame
rob #4 rob
Ya verán la que van a liar con la formula 1...
400.000 mortadelos se gastarán solamente en canapés.
4 K 59
Dene #1 Dene
pues que pidan a la vuelta que les devuelvan el dinero por los servicios no prestados.
2 K 43
#5 encurtido
También pone que son 150k de la agencia Turismo de Galicia, 150.000 a una sociedad similar que promociona el Principado de Asturias, la misma cantidad que al Ayuntamiento de Valladolid. Pone pagadores concretos pero no hace sumas de lo que participa cada una de las CCAA.

Es un clickbait colocando Madrid como si fuera una locura y omitiendo la información que si la ponen, ven que lo de Madrid es normal en comparación a cualquier otro lugar donde pasa La Vuelta.
2 K 32
Macadam #2 Macadam
100.000 para La Vuelta, 300.000 para sobres varios
1 K 21
reivaj01 #6 reivaj01
Los mejores patrocinios, en Madriz.

Es curioso el parecido entre patrocinio y latrocinio
0 K 12
rafaLin #7 rafaLin
Todo lo que sea patrocinar las protestas contra el genocidio me parece genial.
0 K 11
#3 hulo
Pues como todas las ciudades por donde pasa la VUelta... que pagan para que acabe o pase por allí

Vaya tela
0 K 8

menéame