El Ayuntamiento de Madrid borra una bandera de Palestina pintada con tiza por familias de un colegio de Malasaña

Apenas un día después, el Ayuntamiento de Madrid envió al Servicio de Limpieza Urgente (Selur) para borrar la bandera. El dispositivo, habitualmente reservado para situaciones excepcionales como acumulaciones de basura tras eventos multitudinarios, actuó en menos de 24 horas tras la denuncia de varios vecinos. A primera hora de la mañana del miércoles, cuando los alumnos ya estaban en clase, los operarios eliminaron cualquier rastro de la pintada.

#1 pirat
Son los mismos que quitaban lazos amarillos.
3 K 45
alcama #3 alcama
#1 No se cuanto duraría una bandera española pintada en una calle de Euskadi
4 K -35
#7 Galton
#3 Toma el :calzador: de cada día...
0 K 8
alcama #8 alcama *
#7 #4 #1 ¿Estarias a favor de que hubiese por ley una bandera de España en cada aula de los colegios españoles? ¿O sería politizar las aulas?
0 K 5
aggelos #11 aggelos
#3 etaetateETATETEATAETATA
0 K 10
#9 sorlak
Recordar, si queréis pintar la fachada de vuestra casa, poner una bandera palestina y el ayuntamiento os la pinta gratis...
1 K 16
alcama #10 alcama
#9 En Euskadi lo puedes hacer con la bandera de España, pero te arriesgas a que te quemen la casa
0 K 5
aggelos #13 aggelos
#10 para quemar ya están los tuyos quitando presupuesto a la prevención de incendios ;)
0 K 10
alcama #14 alcama
#13 los tuyos son mas de pegar tiros en la nuca
1 K -5
aggelos #15 aggelos
#14 jajaj, no tienes ni idea de dónde vengo, ETAETAAETAETAETAETA
0 K 10
alcama #16 alcama
#15 Y tu no tienes ni idea de quienes son los mios . Das un poco de vergüenza ajena porque quieres meter bazar en el debate pero tienes nula capacidad argumental .
0 K 5
sotillo #6 sotillo
Se llama educación en valores, no como las clases de religión que son educación en la doctrina cristiana
1 K 14
alcama #2 alcama
¿Y los padres tienen que usar a sus hijos?
0 K 5
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#2 Venga repite conmigo : Sionistas asesinos. Con el Psoe no te costó.
0 K 11
Libelulo #5 Libelulo
#2 Así les salga del coño o del pijo.
0 K 7
Keldon82 #12 Keldon82
#2 Eso es, culpa a los padres, no vaya a ser que unos niños pequeños te pasen la mano por la cara en valores.
0 K 8

