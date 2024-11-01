El Ayuntamiento de Madrid borra una bandera de Palestina pintada con tiza por familias de un colegio de Malasaña

Apenas un día después, el Ayuntamiento de Madrid envió al Servicio de Limpieza Urgente (Selur) para borrar la bandera. El dispositivo, habitualmente reservado para situaciones excepcionales como acumulaciones de basura tras eventos multitudinarios, actuó en menos de 24 horas tras la denuncia de varios vecinos. A primera hora de la mañana del miércoles, cuando los alumnos ya estaban en clase, los operarios eliminaron cualquier rastro de la pintada.