El Ayuntamiento de Ámsterdam vota a favor de prohibir la participación de equipos deportivos israelíes, alegando "opiniones racistas y extremistas" [ENG]

El Ayuntamiento de Ámsterdam votó la semana pasada para prohibir la entrada de equipos deportivos de los asentamientos israelíes de Cisjordania, territorios ocupados o cuyos aficionados apoyen "opiniones racistas y extremistas" Tras la decisión, publicada el lunes por el medio de comunicación holandés De Telegraaf, Maccabi Tel Aviv También se le prohibirá la entrada a la ciudad después de que Sheher Khan, líder de la facción izquierdista del partido Denk, declarara que los fanáticos del Maccabi "apoyan el genocidio, lo cual es razón suficiente"

Deviance #2 Deviance
Punto a favor para el sentido común, otro más.
A ver si cunde, que por cierto, ya era hora, porque esto no viene de hace un par de años.
NI DE COÑA !!!!.
Guanarteme #3 Guanarteme
Después de la que armaron es de sentido común, aunque claro.... En el caso de la ocupación israelí de Palestina el "sentido común" brilla por su ausencia.
