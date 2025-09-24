El Ayuntamiento de Ámsterdam vota a favor de prohibir la participación de equipos deportivos israelíes, alegando "opiniones racistas y extremistas" [ENG]

El Ayuntamiento de Ámsterdam votó la semana pasada para prohibir la entrada de equipos deportivos de los asentamientos israelíes de Cisjordania, territorios ocupados o cuyos aficionados apoyen "opiniones racistas y extremistas" Tras la decisión, publicada el lunes por el medio de comunicación holandés De Telegraaf, Maccabi Tel Aviv También se le prohibirá la entrada a la ciudad después de que Sheher Khan, líder de la facción izquierdista del partido Denk, declarara que los fanáticos del Maccabi "apoyan el genocidio, lo cual es razón suficiente"