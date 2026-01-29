edición general
El Ayuntamiento de Alicante investiga la adjudicación de viviendas públicas a la concejala de Urbanismo, un arquitecto y dos hijos de una alto cargo

El alcalde, Luis Barcala (PP), asegura que llevará ala Fiscalía "la menor sospecha" sobre la tramitación del expediente.

Songji #2 Songji
Para eso sirve construir vivienda pública en este país. Para pagarles entre todos viviendas a corruptos y enchufados varios. Además que nunca se pueden construir suficientes y siempre se tendrán que repartir a unos pocos afortunados dejando fuera a gente que las necesita. Las ayudas sociales se tienen que repartir por igual de forma justa, no sortearlas. Tiene que haber formas mejores de garantizar el acceso a la vivienda.
#1 Mengüi
El alcalde dice que va a investigar a tope el asunto... :troll:
