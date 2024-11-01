Ayax contra Fallarás: cuando te quieren llevar al banquillo por dar voz a víctimas de violencia machista

Cristina Fallarás se enfrenta este jueves a la primera fase del proceso judicial abierto en su contra tras ser denunciada por el rapero Ayax. El cantante ha iniciado un procedimiento contra la escritora por "vulneración del derecho al honor" después de que esta publicara en redes el testimonio de una mujer que relataba una agresión sexual.
| etiquetas: cristina fallarás , violencia machista , demanda , denuncia
El rapero Ayax inicia su ofensiva judicial contra Cristina Fallarás por recoger testimonios de sus presuntas agresiones sexuales