De la ayahuasca a OpenAI: cómo Anthropic perdió OpenClaw

De la ayahuasca a OpenAI: cómo Anthropic perdió OpenClaw

El domingo 15 de febrero de 2026, Sam Altman publicó un tweet que cerró el arco narrativo más surrealista que he visto en 13 años en tecnología. Peter Steinberger, el austriaco que construyó un “mayordomo digital” en su Mac Mini por diversión, se une a OpenAI para liderar la próxima generación de agentes personales. OpenClaw vivirá en una fundación como proyecto open source.

aPedirAlMetro
Un “mayordomo digital” esquizofrenico, que te puede quemar la casa, dejar las puertas abiertas, o enviarle las llaves a los cacos, mandarle un email a tu jefe diciendole que es un hijo de puta, vaciarte la cuenta bancaria, lanzar a la basura todo lo que tiens en la nevera, lavar con lejia tu ropa de color, matar a tu mascota por negligencia... una maravilla de mayordomo.

