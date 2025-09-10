edición general
De los aviones a las terrazas: así han cambiado las normas que limitan el consumo de tabaco en España en 40 años

Desde que en 1988 se aprobó la primera ley que prohibía fumar en los colegios y en los hospitales, se han sucedido las reformas legislativas para limitar el consumo de tabaco en España.

yoma #3 yoma
Y pensar que yo he entrado en una consulta del médico de cabecera y el mismo estaba con el cigarro en la mano. Y raro era el profesor que no fumaba en clase.
#5 oscarcr80
#3 yo tambien lo recuerdo, pero eran los años 80. A partir de los 90 ya hay mas concienciacion sobre los efectos negativos del tabaco.
yoma #7 yoma
#5 Bueno, yo más bien hablaba de los 60 xD xD
Pertinax #6 Pertinax
#3 Ni autobusero que no le diera al caliqueño.
yoma #8 yoma
#6 El autobusero y la mayoría de los pasajeros. No sé como había gente que era capaz de fumar a las 7 de la mañana.
Skiner #2 Skiner
#0 Por favor corrija ese titular que hace daño a la vista 40 => Años
yoma #4 yoma
#2 Arreglado, ya se lo he corregido yo. Gracias.
#1 oscarcr80
Cuando se podia fumar en todos los sitios.

Algun fumador te preguntaba: Te importa si fumo?

Nunca supe que responder. Si decias que te importaba que fumaran ponian cara de gilip*llas.
