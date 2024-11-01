edición general
Aviones con la estrella roja soviética sobrevolando las Cataratas del Niágara en los años 40

Durante la Segunda Guerra Mundial, era relativamente común que los habitantes de la región de Búfalo y las Cataratas del Niágara vieran aviones de combate marcados con la estrella roja soviética surcando el cielo. Esta imagen, que a muchos podía parecer insólita en plena década de los 40, tenía una explicación muy concreta: el programa Lend-Lease.

