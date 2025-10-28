El avión supersónico silencioso X-59 sobrevuela el desierto de California en su primer vuelo de prueba (ENG)

El avión supersónico pero silencioso X-59 de la NASA sobrevoló el desierto del sur de California el martes en el primer vuelo de prueba de una aeronave experimental diseñada para romper la barrera del sonido con muy poco ruido, allanando el camino hacia un transporte aéreo comercial más rápido. La elegante aeronave, construida para la NASA por la empresa aeroespacial Lockheed Martin, despegó aproximadamente una hora después del amanecer desde una pista del complejo Skunk Works de la compañía en Palmdale...