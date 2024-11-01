edición general
Avión obligado a un aterrizaje de emergencia después de que un hombre gritara que los homosexuales le provocaban cáncer (ENG)

El pasajero comenzó a gritar: "El avión se está cayendo" y a despotricar contra la comunidad LGBTQ, según testigos presenciales.También afirmó que los gays emitían radiaciones y por eso sufría de cáncer.

Catacroc #2 Catacroc
No esta demostrado que no sea cierto. Igual la homosexualidad se extiende por radiaciones. Si hoy en dia el autimos lo produce el paracetamol cualquier cosa es posible. Solo tienes que tener a alguien lo suficientemente estupido al mando.
6 K 71
#4 unocualquierax
#2
Coño ! Como se entere RFKJunior, te compra la idea y monta un show de 3 pares.
1 K 19
Cuñado #7 Cuñado *
#2 LGTBQ tiene cinco letras y "gay" empieza por g.

¿Mera coincidencia con el 5G? No lo creo :tinfoil:
3 K 34
obmultimedia #8 obmultimedia
#2 De toda la vida se sabe que uno se vuelve homosexual cuando empieza a ver a 12 jugadores sudados y con fisicazos jugando con una pelota en un partido de futbol.
Es el porno para heteros curiosos.
0 K 11
Mark_ #10 Mark_ *
#8 yo supe que era maricón (o tuve la duda, al menos) viendo a Bruce Willis en El Quinto Elemento.

Diez añitos tenía xD
0 K 12
mariKarmo #13 mariKarmo
Por eso siempre me dicen que estoy radiante.
2 K 43
Mark_ #11 Mark_
Entonces si los maricones somos unos enfermos y a la vez provocamos cáncer, ¿no nos podemos pedir una baja o cobrar una paguita o algo?

Vamos, digo yo :troll:
2 K 35
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
Primero la picadura de la cobra gay y ahora las radiaciones gays...Es que no ganamos pa disgustos.
1 K 33
capitan__nemo #21 capitan__nemo
At one point, he said he even heard the passenger declaring, ‘Trump is here.’

Trump viajaria disfrazado y camuflado para encontrarse con alguna de las "amiguitas" de Epstein. Este tipo le reconoció y seguro que Trump le echo algun gas de esos de espias que te vuelve loco y empiezas a hacer cosas raras.
0 K 20
capitan__nemo #19 capitan__nemo
Esa radiacion es la que detectan los radares gay
0 K 20
ChatGPT #20 ChatGPT
#19 también hay un órgano sensorial dedicado a eso en la cobra gay.
0 K 10
#12 alfinal *
#9 O igual, simplemente, en vez de mirarse tanto en el arco de seguridad si llevas un botellín de agua podrían hablar un poquito con la gente que se sube al avión, porque semejante sujeto seguro que pegaba el cante de que la iba a liar tarde o temprano y que no estaba habilitado para volar ya se podía saber de antemano.
1 K 18
TripleXXX #14 TripleXXX
#12 Tampoco es mala idea y un profesional distingue a la legua esas cosas. Que les pregunten a los aduaneros que solo viéndote la cara ya saben si llevas algo.
0 K 8
capitan__nemo #18 capitan__nemo
#12 No hay problema para dejar pasar a gente borracha e incluso les venden alcohol a bordo y despues estos la lian bastante, hay mas que casos aislados.
0 K 20
#1 DonaldBlake
¿Y no sería más fácil darle de hostias hasta la inconsciencia y seguir volando?
1 K 15
#3 doppel *
#1 por qué? Vas por ahí pegando a los enfermos mentales? También son víctimas
1 K 28
#5 DonaldBlake
#3 Seguro que hay un médico en el avión con "medicina" tranquilizante. ¿Mejor?
0 K 8
TripleXXX #9 TripleXXX
#5 Entiendo que el personal de cabina no puede poner una inyección de aloperidol o algo asi pero quizás habría que darles algunos cursos y autorización para ello.
Al fin y al cabo, ponemos nuestras vidas en sus manos.

Solo por debatir.
0 K 8
calde #16 calde
#5 #3 #1 joder, pues yo en lo que pensaba es en por qué no le abrieron la puerta del avión para que lo abandonara amablemente...xD
0 K 11
Mltfrtk #22 Mltfrtk
Para estos casos sería muy útil que los asientos del pasaje fueran eyectables desde la cabina del piloto xD
0 K 9
#23 cunaxa
¿ El daily mail ? ¿ En serio ?
Es un periódico amarillista.
0 K 7
Fran_Ramos #15 Fran_Ramos
no sabia que el tabaco era gay...
0 K 6
Torrezzno #17 Torrezzno
#15 depende de las venas que tenga el puro
0 K 20

