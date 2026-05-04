Un avión cae y se estrella contra un edificio en Brasil [POR]  

Un avión monomotor cayó y se estrelló contra un edificio residencial en la región noreste de Belo Horizonte. Antes del impacto, el piloto informó a la torre de control del Aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo dificultades durante el despegue. Aún no hay confirmación oficial sobre las víctimas.
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¿Perdió potencia y no encontró un parque donde estrellarse? porque ese régimen de descenso.
Me ha recordado que algunas veces he tenido que recoger los desechos de palomas que se la pegan con una pasarela de cristal, de la misma manera.