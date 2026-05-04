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Un avión cae y se estrella contra un edificio en Brasil [POR]

Un avión cae y se estrella contra un edificio en Brasil [POR]  

Un avión monomotor cayó y se estrelló contra un edificio residencial en la región noreste de Belo Horizonte. Antes del impacto, el piloto informó a la torre de control del Aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo dificultades durante el despegue. Aún no hay confirmación oficial sobre las víctimas.

| etiquetas: brasil , belo horizonte , avión
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2 comentarios
4 0 0 K 55 actualidad
placeres #2 placeres *
... ¿piloto y pasajeros heridos y llevados al hospital? Entiendo que en brasil declaran la muerte en el hospital y no en situ, porque el golpe fué frontal,

¿Perdió potencia y no encontró un parque donde estrellarse? porque ese régimen de descenso.
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oscarius #1 oscarius *
Qué piñazo! RIP.
Me ha recordado que algunas veces he tenido que recoger los desechos de palomas que se la pegan con una pasarela de cristal, de la misma manera.
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menéame