AVE DEL PARAISO - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

Cristina Peláez era una mujer joven; a sus treinta y tres años, era una de las primeras personas que llegaron a invadir estos terrenos polvorientos salpicados de grava y rocas filosas. Entre todas las precarias casuchas de la zona, reconocida como Asentamiento Humano Edén, la de Cristina era de las más humildes, apenas si tenía un pequeño muro de piedras apiladas, de más o menos un metro de altura en el frontis, el resto, metros detrás era solo un habitáculo de esteras de caña entretejidas y cartones, en ella habitaban Cristina, y su menor hija