Avanza en el Senado el proyecto de ley de defensa estadounidense de $901.000 millones

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026 es una de las pocas piezas legislativas que el Congreso debe aprobar obligatoriamente cada año. El paquete autoriza cerca de 901.000 millones de dólares para el Pentágono y otros programas vinculados a la defensa, una cifra que supera en aproximadamente 8.000 millones de dólares la solicitud presentada por el presidente Donald Trump a comienzos de este año.