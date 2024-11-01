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Los avances en biomarcadores y la optimización del tratamiento marcan el futuro del cáncer de testículo

Los avances en biomarcadores y la optimización del tratamiento marcan el futuro del cáncer de testículo

El cáncer de testículo es el tumor más frecuente en varones entre los 15 y los 35 años y en España se estiman 1.705 nuevos casos anuales

| etiquetas: biomarcadores , testículos , cancer
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