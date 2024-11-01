edición general
14 meneos
102 clics
El autor del bulo de El Mundo niega haber tenido acceso al expediente del novio de Ayuso

El autor del bulo de El Mundo niega haber tenido acceso al expediente del novio de Ayuso  

Declaran los periodistas que difundieron el bulo del acuerdo de Alberto Gonzalez Amador con la fiscalía. ....... "Cómo es posible que se adelantaran ustedes en una noticia publicada en su medio 38 min a la publicación de la nota de prensa de la fiscalía donde hablaban de ella?" (El Mundo) ......... "Es habitual que coincidan palabra por palabra, punto por punto..., dos medios en un mismo titular?" (vozpopuli y libertad digital)

| etiquetas: el mundo , libertad digital , vozpopuli , bulos , lawfare , ayuso , novio
14 0 0 K 266 actualidad
5 comentarios
14 0 0 K 266 actualidad
calde #2 calde
Al final va a ser positivo que la derecha haya montado esta farsa. Estamos asistiendo a la mejor demostración posible de la importancia de un 4° poder no monopolizado por la derecha (a pesar de ser ampliamente mayoritarios).

Ese derecho a no revelar sus fuentes está siendo clave, si no, no saldrían a la luz ninguna de estas sinvergonzonerías.

No es fácil ver a un tribunal tan sesgado como suelen ser, sintiéndose amenazado por un periodista simplemente con dejar caer que tiene un dilema moral…   » ver todo el comentario
5 K 75
Andreham #4 Andreham
#2 Mañana o el Lunes para más efecto tenemos noticia sobre por qué este periodista que se niega a desvelar fuente no es periodista (algún compañero de facultad dirá que copió un examen) o que el periodista votó al PSOE alguna vez, o puso un tweet metiéndose con la religión católica, o tiene una multa de tráfico, o vete tú a saber.

Es la diferencia entre un periodista y un juntaletras a sueldo.
0 K 8
comadrejo #1 comadrejo
Son los pliegues del espacio-tiempo. :troll: :troll:
4 K 69
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 la especia...

La que traía el presi del partido en el yate
0 K 11
sotillo #5 sotillo
#1 El mismo que les hizo perder su mayor objetivo, hacerse con el movil del fiscal
0 K 10

menéame