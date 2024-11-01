El autor del bulo de El Mundo niega haber tenido acceso al expediente del novio de Ayuso  

Declaran los periodistas que difundieron el bulo del acuerdo de Alberto Gonzalez Amador con la fiscalía. ....... "Cómo es posible que se adelantaran ustedes en una noticia publicada en su medio 38 min a la publicación de la nota de prensa de la fiscalía donde hablaban de ella?" (El Mundo) ......... "Es habitual que coincidan palabra por palabra, punto por punto..., dos medios en un mismo titular?" (vozpopuli y libertad digital)
| etiquetas: el mundo , libertad digital , vozpopuli , bulos , lawfare , ayuso , novio
Ese derecho a no revelar sus fuentes está siendo clave, si no, no saldrían a la luz ninguna de estas sinvergonzonerías.
No es fácil ver a un tribunal tan sesgado como suelen ser, sintiéndose amenazado por un periodista simplemente con dejar caer que tiene un dilema moral… » ver todo el comentario
Es la diferencia entre un periodista y un juntaletras a sueldo.
La que traía el presi del partido en el yate