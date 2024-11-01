edición general
Autopistas españolas a 150 km/h: hay un tramo en Tarragona que está en estudio de pruebas utilizando IA

La DGT ha puesto en marcha un programa piloto en la autopista AP-7 a la altura de El Vendrell. La provincia de Tarragona va a ser pionera en España permitiendo circular hasta a 150 km/h en momentos puntuales. No solo supone un cambio histórico en los límites de velocidad, también en la forma de controlar la circulación de vehículos en las autopistas españolas. El sistema estará controlado por un software de inteligencia artificial que analiza el tráfico en tiempo real.

Pataperro #3 Pataperro
150 es pasarse, pero 130 como en Francia no sé por qué no se ha puesto ya.
camvalf #4 camvalf
#3 a eso entre yo, 130 km/h sería una velocidad aceptable
Veelicus #5 Veelicus
#3 Si se habilita unicamente en el tercer carril no me pareceria mal
JuanCarVen #6 JuanCarVen *
#3 La diferencia con los 90km/h de los camiones no ayuda. Por consumo sería mejor 100 o 110, que es donde más eficiencia tienen tanto de combustión interna como eléctricos. Menos consecuencias en caso de accidente,..
#8 cunaxa
#3 Hay relación directa (casi proporcional) entre los límites de velocidad y los muertos por accidentes: a más alto el límite, más muertos en accidentes.
Supongo que es un parámetro que se tiene en cuenta a la hora de poner los límites.
allaquevamos #9 allaquevamos
#3 ¿Y porque no a 100 km/h. como la mayoría de las holandesas? y 120km./h solo de 19h-6h.
Y en Países Bajos las autovías están en mucho mejor condición que en España.
#11 chocoleches
Ya nos sobra el petrólero? La contaminación ha dejado de ser un problema? Estamos tontos o qué cojones está pasando?
makinavaja #1 makinavaja
Todas las autopistas españolas son a 150 km/h... el que no lo sepa es que es un poco retrasado.... otra cosa es poder pagar las multas correspondientes, que solo está al alcance de unos pocos....
Veelicus #7 Veelicus
#1 la multa por 150 no es tanto, con pronto pago 50 euros y no te quitan puntos si no me equivoco
kinz000 #10 kinz000
Ahora que todo el mundo se está comprando eléctricos no tiene sentido todos los eléctricos van muyyyyyy despacito
:-D
#2 Alcalino *
¿Eso quiere decir que en ese tramo se podrá ir a 159.9999km/h ?
