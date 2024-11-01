Autopistas españolas a 150 km/h: hay un tramo en Tarragona que está en estudio de pruebas utilizando IA

La DGT ha puesto en marcha un programa piloto en la autopista AP-7 a la altura de El Vendrell. La provincia de Tarragona va a ser pionera en España permitiendo circular hasta a 150 km/h en momentos puntuales. No solo supone un cambio histórico en los límites de velocidad, también en la forma de controlar la circulación de vehículos en las autopistas españolas. El sistema estará controlado por un software de inteligencia artificial que analiza el tráfico en tiempo real.