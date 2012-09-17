'Autopista', de 'El Perich': el ácido humor gráfico que se saltó la censura franquista

Tomó como idea Camino, el libro de Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y lo convirtió en Autopista, una parodia con estructura similar pero compuesta de máximas ácidas y humorísticas sobre la España de franquista. Este libro, del escritor, dibujante y humorista catalán Jaume Perich Escala, El Perich, se convirtió en una de las obras que hizo llegar en España el humor político al gran público.
| etiquetas: jaume perich , humor , autopista
La religión. La religión sirve para ayudarnos a resolver una serie de problemas que no tendríamos si no existiera la religión.
el alcoholla religión, origen y solución de todos los problemas de la vida
"Yo, la verdad, hubiera preferido que me educaran sexualmente a que me enseñaran logaritmos. Porque de los logaritmos hago tan poco uso... ".