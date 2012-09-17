edición general
'Autopista', de 'El Perich': el ácido humor gráfico que se saltó la censura franquista

Tomó como idea Camino, el libro de Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y lo convirtió en Autopista, una parodia con estructura similar pero compuesta de máximas ácidas y humorísticas sobre la España de franquista. Este libro, del escritor, dibujante y humorista catalán Jaume Perich Escala, El Perich, se convirtió en una de las obras que hizo llegar en España el humor político al gran público.

Pacofrutos
Bienaventurados. Bienaventurados los que pasan hambre y sed de justicia porque además pasarán hambre y sed de la otra.

La religión. La religión sirve para ayudarnos a resolver una serie de problemas que no tendríamos si no existiera la religión.
Marisadoro
#1 Los ceros. ¡En qué sociedad vivimos que hasta los ceros, para ser algo, han de estar a la derecha!
MoñecoTeDrapo
#1 brindemos por el alcohol la religión, origen y solución de todos los problemas de la vida :-D
cocolisto
Educación sexual-
"Yo, la verdad, hubiera preferido que me educaran sexualmente a que me enseñaran logaritmos. Porque de los logaritmos hago tan poco uso... ".
Jointhouse_Blues
El facho, al carecer de ambas características: humor e inteligencia, y resultar tan ajenas a su realidad, hace que no sepan reconocerlas, ni siquiera cuando están siendo objeto de su crítica.
