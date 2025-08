El Apagón ibérico y la DANA en Valencia evidencian una falla sistémica: seguimos confiando en decisiones humanas lentas e interesadas para gestionar crisis que exigen respuestas automáticas. La tecnología existe, pero no se activa sin autorización humana. Automatizar no es ceder poder a las máquinas, sino salvar vidas con rapidez y precisión. El verdadero error no es técnico, es ético: saber qué hacer y no permitir que ocurra automáticamente es, en sí mismo, una decisión fatal. Es nuestro deber moral minimizar estas situaciones con tecnología.