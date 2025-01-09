edición general
1 meneos
6 clics

La autoficción como tendencia literaria

En las últimas décadas, la autoficción se ha consolidado como una de las tendencias literarias más significativas en el panorama contemporáneo. Este género, que difumina las fronteras entre realidad y ficción, permite a los autores explorar sus propias vidas mientras construyen narrativas que trascienden lo puramente autobiográfico (...) El término fue acuñado por el escritor francés Doubrovsky en 1977 para describir su novela Fils. Desde entonces, el concepto ha evolucionado para abarcar obras donde el autor se convierte en personaje

| etiquetas: autoficción , literatura , tendencia , crítica , definición
1 0 0 K 20 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 20 cultura
Deckardio #1 Deckardio
Para quien le interese, el debate sobre las característica de la autoficción es uno de los que suelen estar presentes en la crítica literaria actual, con (como siempre), detractores y defensores del género. En mi opinión, hay autoficciones maravillosas y de enorme valor. Por ejemplo "El cuarto de atrás" de Martín Gaite, que refleja emociones muy ciertas de la autora a través de eventos ficticios. Una joya de libro y de los que más he disfrutado en los últimos años
1 K 23

menéame