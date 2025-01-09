La autoficción como tendencia literaria

En las últimas décadas, la autoficción se ha consolidado como una de las tendencias literarias más significativas en el panorama contemporáneo. Este género, que difumina las fronteras entre realidad y ficción, permite a los autores explorar sus propias vidas mientras construyen narrativas que trascienden lo puramente autobiográfico (...) El término fue acuñado por el escritor francés Doubrovsky en 1977 para describir su novela Fils. Desde entonces, el concepto ha evolucionado para abarcar obras donde el autor se convierte en personaje