Australia: La policía, a la caza del "Reichsbürger", un delincuente violento armado (ale)

Dos policías mueren en una lluvia de balas, el pistolero huye y atemoriza a toda una región. "Este tipo es peligroso", advierte el Primer Ministro australiano. Las autoridades de seguridad suponen que el tirador se esconde en la naturaleza y pertenece a los autoproclamados "Ciudadanos Soberanos", un movimiento ideológico comparable a los "Reichsbürger" alemanes. Las fuerzas especiales de policía siguen peinando los alrededores de una remota finca del estado de Victoria, donde se produjeron los disparos mortales hace una semana.

