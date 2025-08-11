Australia anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre, una iniciativa similar a la de países como Francia y Reino Unido. "La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", dijo Albanese durante una rueda de prensa, retransmitida por el canal público ABC. La decisión fue adoptada durante