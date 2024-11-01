Aurelio García de Sola, pieza clave en la trama de Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre donde colocaron a Isabel Díaz Ayuso

El cuñado del marido de Aguirre tuvo un papel central en una trama en la que el juez García Castellón se ocupó de limitar las responsabilidades a un pequeño grupo para proteger a la cúpula del PP madrileño
Entre 2008 y 2011, la fundación Madrid Network, un ente público-privado creado por el PP madrileño bajo el mandato de Esperanza Aguirre, adjudicó 1,8 millones de euros a Equipo Económico (empresa de Montoro). Isabel Díaz Ayuso, cobró 4.219 euros al mes entre 2008 y 2011. Un sueldo desproporcionado para unas funciones nunca clarificadas, en una entidad que operaba como caja B del PP madrileño.Abascal, también formó parte de este entramado. Con un salario que superaba los 80.000 euros anuales, como director de un proyecto fantasma.