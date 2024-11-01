edición general
30 meneos
33 clics

Aurelio García de Sola, pieza clave en la trama de Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre donde colocaron a Isabel Díaz Ayuso

El cuñado del marido de Aguirre tuvo un papel central en una trama en la que el juez García Castellón se ocupó de limitar las responsabilidades a un pequeño grupo para proteger a la cúpula del PP madrileño

| etiquetas: madrid network , corrupción , pp , esperanza aguirre
18 12 0 K 130 corruPPción
7 comentarios
18 12 0 K 130 corruPPción
Casiopeo #1 Casiopeo
Vaya , vaya, al final doña Espe, la muñidora, está de mierda hasta el moño.
6 K 87
Bourée #3 Bourée
#1 Hasta el moño y la rima fácil
0 K 13
Casiopeo #7 Casiopeo
#3 El moño está más alto.
0 K 11
#2 Jotax
Ya sale la Rana Madre. Cuando tenga que ir a la cárcel por todas las tramas de Madrid ya no podrá por salud.
5 K 65
OCLuis #4 OCLuis
#2 Ella forma parte de la nobleza de españa, reliquia del antiguo régimen... y no le faltarán togados que se inclinen a su paso.
0 K 12
#5 tierramar *
www.meneame.net/story/trama-oculta-madrid-network-hilos-unen-montoro-a La trama oculta de Madrid Network: los hilos que unen a Montoro, Ayuso y Abascal
Entre 2008 y 2011, la fundación Madrid Network, un ente público-privado creado por el PP madrileño bajo el mandato de Esperanza Aguirre, adjudicó 1,8 millones de euros a Equipo Económico (empresa de Montoro). Isabel Díaz Ayuso, cobró 4.219 euros al mes entre 2008 y 2011. Un sueldo desproporcionado para unas funciones nunca clarificadas, en una entidad que operaba como caja B del PP madrileño.Abascal, también formó parte de este entramado. Con un salario que superaba los 80.000 euros anuales, como director de un proyecto fantasma.
0 K 19
pitercio #6 pitercio
Según MAR, todas estas maniobras se orquestan por orden de su superior jerárquico.
0 K 12

menéame