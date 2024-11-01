edición general
7 meneos
17 clics
Aureliano: El emperador que restauró el Imperio Romano en medio de la Anarquía Militar

Aureliano: El emperador que restauró el Imperio Romano en medio de la Anarquía Militar  

El periodo de la Anarquía Militar (235-285 d.C.) se caracteriza por una serie de usurpaciones y la inestabilidad que siguió al asesinato de Alejandro Severo, el último miembro de la dinastía Severa. Este período de 50 años vio la subida al poder de 26 emperadores. Aureliano, el más exitoso de los emperadores de este subperiodo, enfrentó diversos problemas, incluidas invasiones de tribus bárbaras, y logró la reunificación del Imperio Romano tras la división en tres partes: el Imperio Galo, el Imperio de Palmira y el propio Imperio Romano.

| etiquetas: aureliano , imperio romano , anarquía militar
6 1 0 K 101 Roma
1 comentarios
6 1 0 K 101 Roma
themarquesito #1 themarquesito
En ese caótico período hubo de todo, desde grandes emperadores como Aureliano a individuos que pasaron de puntillas por la historia como Floriano, o Silbanaco que fue aún más discreto
0 K 20

menéame