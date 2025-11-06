edición general
Aún se desconoce el motivo de los apuñalamientos en la plaza Dam, que dejaron cinco heridos. (Eng)

Expertos del Instituto Neerlandés de Psiquiatría y Psicología Forense están evaluando actualmente al sospechoso ucraniano. La Fiscalía espera que su informe esté terminado en enero, y la próxima vista judicial está prevista para el 27 de enero. Las víctimas de D. eran turistas de Polonia, Estados Unidos, Australia, Bélgica y los Países Bajos. El hombre polaco, de 26 años, fue la primera víctima en recibir el alta hospitalaria, mientras que cuatro de las víctimas permanecieron inicialmente hospitalizadas durante varios días.

