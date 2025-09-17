El aumento del tráfico se dispara en València y eleva las muertes por contaminación

Compromís recuerda que con sus políticas de movilidad se consiguió una reducción del 11% del tráfico en ocho años, combinada con más carriles bici y una apuesta decidida por la EMT. “Ahora vemos cómo PP y Vox han revertido la tendencia en solo dos años, dejando la ciudad con más coches y más contaminación”
| etiquetas: tráfico , contaminación , muertes , valència
Llego la derecha, revertió todo eso porque livertaz y ahora vemos las consecuencias.
Y en solo dos años.
Es que limitar el tráfico por la ciudad es muy molesto... para los conductores. Y los peatones no gastan en gasolina, ni tampoco los perroflauta que van en bici. Dónde vas a comparar poder pasear tranquilo por la calle con dar 80 vueltas buscando aparcamiento para dejar el coche lo más cerca posible y luego ir a paso ligero hasta donde realmente querías ir.