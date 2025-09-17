edición general
El aumento del tráfico se dispara en València y eleva las muertes por contaminación

Compromís recuerda que con sus políticas de movilidad se consiguió una reducción del 11% del tráfico en ocho años, combinada con más carriles bici y una apuesta decidida por la EMT. “Ahora vemos cómo PP y Vox han revertido la tendencia en solo dos años, dejando la ciudad con más coches y más contaminación”

karakol #3 karakol
Los rojos promocionarón el transporte público, los carriles bici y restringieron el tráfico privado en el centro de la ciudad.

Llego la derecha, revertió todo eso porque livertaz y ahora vemos las consecuencias.

Y en solo dos años.
sotillo #1 sotillo
Hay e we ye dejar hueco a la inmigración y Vox lo sabe, sin inmigrantes no hay servicio que les atienda
unlugar #2 unlugar
#1 ¿Lo has escrito mientras paseabas por el centro? No respires fuerte, que ya ves lo que pasa.
Es que limitar el tráfico por la ciudad es muy molesto... para los conductores. Y los peatones no gastan en gasolina, ni tampoco los perroflauta que van en bici. Dónde vas a comparar poder pasear tranquilo por la calle con dar 80 vueltas buscando aparcamiento para dejar el coche lo más cerca posible y luego ir a paso ligero hasta donde realmente querías ir.
