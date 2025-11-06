El aumento del riesgo de gripe aviar en España obliga a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes

La UE notifica 139 focos del virus, 14 de ellos en España, El aumento del riesgo de gripe aviar en España ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes, 10 de noviembre. Se trata de una medida preventiva aplicada desde la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal después de que se hayan notificado en la Unión Europea (UE) 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres....