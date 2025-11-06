edición general
El aumento del riesgo de gripe aviar en España obliga a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes

El aumento del riesgo de gripe aviar en España obliga a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes

La UE notifica 139 focos del virus, 14 de ellos en España, El aumento del riesgo de gripe aviar en España ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes, 10 de noviembre. Se trata de una medida preventiva aplicada desde la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal después de que se hayan notificado en la Unión Europea (UE) 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres....

7 comentarios
#4 Pitchford
Por fin igual se pueden comprar huevos de uno en uno, por lo que costaba antes media docena claro..
1 K 26
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Otra subida de la carne de aves y los huevos, nos esperan.
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Mercadona ya ha subido los precios un 30%

De bajarlos luego nunca sucede y eso que el lema era precios siempre bajos

Pero eh guerra en ucrania, hay que subir el precio del aceite de sevilla para llevarlo a otras partes de España
0 K 20
reivaj01 #6 reivaj01
#3 "el lema era precios siempre bajos"
Ese lema no era para nosotros, sólo se utiliza con los proveedores.
1 K 32
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Se entiende que esto incluye a la gente en los pueblos que tiene cuatro gallinas en un corralillo para tener suministro de huevos. Debe de haber miles de particulares con unas pocas gallinas para consumo doméstico.
0 K 13
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ya sabéis, cuidado con las gallines.
0 K 12
powernergia #5 powernergia
A ver cuanto tardan en echarle la culpa al perro.
0 K 11

