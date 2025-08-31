Aumentan los contratos que no llegan al mes de duración pese a estar penalizados

Los contratos de corta duración, los que no llegan a un mes, han aumentado un 2,6 % en lo que va de año hasta superar los 3 millones y suponer un tercio de todos los firmados, pese a la penalización que existe para este tipo de contratación que implica un recargo en las cuotas a la Seguridad Social.
Dices :
"... la empresa necesita solventar ese problema puntual y hacer un contrato temporal".
¿ Para ti una baja o unas vacaciones de un trabajador son un "problema" para el patrón ? Y por eso hace contratos de mierda ?
¡ VATPC !