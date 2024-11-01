Aumenta a 294 el número de muertos por bombardeos israelíes contra el Líbano

El Ministerio de Salud del Líbano informó hoy que el número de víctimas mortales desde la ampliación de la ofensiva israelí contra el país el pasado lunes asciende a 294, mientras otras mil 23 personas resultaron heridas. Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, adscrito al ministerio, el balance corresponde al período comprendido entre la madrugada del 2 de marzo y la tarde del sábado, mientras continúan los ataques israelíes contra diversas zonas del territorio libanés.