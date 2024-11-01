edición general
El auge de los centros de datos, la extracción corporativa y la confusión de la cuestión de la tierra en los Estados Unidos [en]

Comunidades, organizaciones y movimientos de todo tipo se alzan para luchar contra la imposición de centros de datos a hiperescala en sus barrios y municipios. Se oponen al agotamiento de los recursos hídricos, la contaminación del aire y la tierra, el aumento de la presión sobre los servicios eléctricos y los costes de la electricidad y el agua. También contra la concesión de exenciones fiscales a entidades corporativas que ya pagan poco o nada en absoluto a pesar de sus grandes beneficios.

#3 eqas *
Si Amazon, Google o Microsoft ponen uno aquí, les hacemos un Bienvenido Mr Marshall y les regalamos el agua, la electricidad... lo que haga falta :-(
1 K 34
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 ya hay. Aragón está bien servido
0 K 17
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
¿Qué es la parte de "agotamiento de los recursos hídricos"? Un centro de datos no consume agua. Toda el agua que entra, sale, igualita, solo un poco más caliente. Entonces, qué agua agota?
0 K 5
#5 Pivorexico
#2 Por favor dime que estas trolleando , y de verdad conoces los estados del liquido elemento .
0 K 12

