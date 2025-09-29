·
La Audiencia de Valladolid rechaza el recurso de Quequé y será procesado por acosar a la líder de Abogados Cristianos
El humorista arengó en su día a sus seguidores para que increparan por teléfono a dicha asociación y a su presidenta, Polonia Castellanos.
actualidad
#2
skaworld
El acoso en un país democrático como este ha de realizarse por los cauces judiciales, como hace Abogados Cristianos. Esto es una flagrante intromision en la exclusividad de su divino derecho a ejercer de únicos matones que pueden arruinarte la vida para infundir miedo a sus moñecos imaginarios.
6
K
82
#5
Tito_Keith
Lo que más me gusta es la carta del machismo que saca dos veces la susodicha. Como es mujer todo lo que le moleste es machismo. Nos ha jodío la de Abogados cristianos.
hasta donde he entendido no dio su teléfono personal (si es que lo dio), sino el de la oficina de Abogados Cristianos que es público
Por cierto, de los que publicaron la dirección del vicepresidente del gobierno para que una turba de mongolos se pasaran 6 meses insultándolo a el y a sus hijos se sabe algo?
3
K
32
#1
yopasabaporaqui
¿Y qué teléfono era?
1
K
23
#7
Andreham
No obstante, asociaciones de cristofascistas que nadie sabe cómo se ganan el dinero para estar ahí todos los días sin trabajar, pueden rezar "en silencio y a distancia" de clínicas antiabortistas.
1
K
21
#8
concentrado
Recuerdo, hace tanto ya que si existió delito ya está prescrito, que Losantos pidió a sus oyentes que dejaran de comprar el ABC , y a los suscriptores que abandonaran el periódico, porque su línea editorial se había vuelto blanda para su gusto. ¿Alguien sabe si eso acabó en los juzgados? No sólo es acoso sino boicot.
1
K
20
#9
millanin
¿Esto es por lo de
abogados cristianos me la agarras con la mano
?
0
K
8
#3
Macnulti_reencarnado
Humorista, dice...
2
K
-11
#4
mr._cortimer
#3
hombre, ganó un concurso de monólogos hace 20 años...
0
K
10
#6
Macnulti_reencarnado
#4
imaginate como sería la competencia.
2
K
-11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
