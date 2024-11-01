Audiencia real  

Si bien no he encontrado una fuente oficial que me despeje la duda sobre cómo se seleccionan las audiencias con el Rey y bajo qué criterios se conceden, ni he encontrado tampoco un modelo de solicitud considerado "oficial", entiendo que es un proceso basado en una mezcla la tradición, protocolo de ese rancio, las funciones constitucionales del monarca y/o sus simpatías y caprichos. Aunque se supone que la Casa Real recibe peticiones de audiencia de ciudadanos, por lo que parece, solo en casos muy excepcionales, las concede.