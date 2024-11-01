Audiencia real  

edición general
Si bien no he encontrado una fuente oficial que me despeje la duda sobre cómo se seleccionan las audiencias con el Rey y bajo qué criterios se conceden, ni he encontrado tampoco un modelo de solicitud considerado "oficial", entiendo que es un proceso basado en una mezcla la tradición, protocolo de ese rancio, las funciones constitucionales del monarca y/o sus simpatías y caprichos. Aunque se supone que la Casa Real recibe peticiones de audiencia de ciudadanos, por lo que parece, solo en casos muy excepcionales, las concede.

#3 laruladelnorte
En junio de 2022, durante unas la entrega de los Premios Internacionales "Rey de España" de Periodismo en Casa América, Felipe alertó del "peligro de la desinformación" e invitó a apostar por "un periodismo de calidad como pilar de la democracia". El chiste se cuenta solo, me recuerda mucho a aquel otro de su emérito padre de "La justicia es igual para todos".

Tal cual. xD xD xD
#1 j3j3j3j3
'amos a ver, el señor pantuflo lleva una década lamiendo escroto real , lo logico que de veces en cuando le acaricie el cogote y le de medio bocata para decir "buen trabajo, sigue asi "
#4 Fookinhellboy
Vergonzoso lo de el rey de algunos españoles.
Cómo favorece al fascio.Las borbonadas que históricamente han hecho se repiten, cómo no.
Pero es taaan guapo…
Puta chusma.
#5 Libre_albedrío
La diferencia con su padre, me parecía suficiente como para mirarlo con otros ojos. Con esta puesta en escena llena de mentiras y carente de ética, la imagen de Felipe se convierte, exactamente en un meme. Me ha gustado el dibujito de marras.
#2 Chacorta
Si pagas te reciben y te puedes hacer la foto. Siempre ha sido así.
