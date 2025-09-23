La Audiencia Provincial de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado el auto que puso fin a la instrucción y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo y otras 9 personas por delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La juez no había esperado a la resolución de los recursos y dictó auto de apertura de juicio oral, que sigue vigente. En concreto, los magistrados responden en nueve resoluciones a los once recursos planteados...
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un auto de apertura de juicio oral no puede ser dictado si aún hay recursos pendientes de resolver, como un recurso de apelación o un amparo indirecto. Esto se debe a que la firmeza de la resolución que cierra la etapa intermedia y ordena el enjuiciamiento es un requisito indispensable para el inicio del juicio oral.
Si un juez dicta un auto de apertura de juicio oral sabiendo que existen recursos pendientes de resolver, podría estar cometiendo el delito de prevaricación judicial.
Pero es muy muy raro que "La juez no había esperado a la resolución de los recursos y dictó auto de apertura de juicio oral,"... justo al día siguiente de que han hecho lo propio con el churri de la loca madrileña....
Y luego en los ambitos judiciales se extrañan cuando alguien dice que hay jueces haciendo política.
ya me gustaría a mi que se investigaran así muchos otros puestos en la administracion (en diputaciones, en comunidades....)
lo bien que iría al país "desconectarlos"