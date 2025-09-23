edición general
La Audiencia Provincial de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado el auto que puso fin a la instrucción y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo y otras 9 personas por delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La juez no había esperado a la resolución de los recursos y dictó auto de apertura de juicio oral, que sigue vigente. En concreto, los magistrados responden en nueve resoluciones a los once recursos planteados...

Comentarios destacados:        
valandildeandunie
Procesan ayer a Alberto Quirón y justamente sale esto hoy.

La "cachualida" xD xD
10
Brimstone
#3 Hasta las IA lo tienen claro:
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un auto de apertura de juicio oral no puede ser dictado si aún hay recursos pendientes de resolver, como un recurso de apelación o un amparo indirecto. Esto se debe a que la firmeza de la resolución que cierra la etapa intermedia y ordena el enjuiciamiento es un requisito indispensable para el inicio del juicio oral.
Si un juez dicta un auto de apertura de juicio oral sabiendo que existen recursos pendientes de resolver, podría estar cometiendo el delito de prevaricación judicial.
2
Autarca
#3 "Cachualmente" de una habrá varias portadas y de la otra ninguna, y si la hay sera alguna critica al juez que lleva el caso tipo la de #11

Esta pagina no es manipuladora, es lo siguiente
2
goncatin
#11 Dile a la IA que se centre en España, que El Código Nacional de Procedimientos Penales es de México
0
Gadfly
#3 de que sean todos unos chorizos...
1
makinavaja
Si procesan al churri de Ayuso, el hermano de Sanchez lo paga.... :-D :-D
5
Dene
#2 vidas paralelas
0
Dene
#12 bueno, igual esperamos a la sentencia, eh? digo por lo de "son culpables los 2"....
Pero es muy muy raro que "La juez no había esperado a la resolución de los recursos y dictó auto de apertura de juicio oral,"... justo al día siguiente de que han hecho lo propio con el churri de la loca madrileña....
Y luego en los ambitos judiciales se extrañan cuando alguien dice que hay jueces haciendo política.
2
Borgiano
Normal, el enchufe chapucero que montó la PSOE extremeña para el hermanísimo no se lo creía ni el más tonto del lugar... bueno, algún meneamente seguramente se lo creyera.
5
Macnulti_reencarnado
#4 alguno dice...
0
Dene
#4 en todo caso, el culpable es el gestor publico de la diputación que hizo el chanchullo.. que se sepa, este señor se presentó a un puesto, hizo algun examen y aprobó... no se si con conocimiento o sin él.
ya me gustaría a mi que se investigaran así muchos otros puestos en la administracion (en diputaciones, en comunidades....)
3
Mildranx
#10 Son culpables los dos, es como el que compra un objeto robado, aunque sean delitos diferentes, ambos son delitos.
0
Gadfly
#4 y todavía los hay que se lo creen , no los subestimes...
0
Leon_Bocanegra
Pues a ver ahora como lo encuentran ,porque la derechusna dice que está escondido en la Moncloa. A ver quién entra ahí a buscarlo.
2
Gadfly
#1 de que esté procesado ya si eso hablamos otro día
1
Leon_Bocanegra
#13 de que el juicio oral no puede ser dictado si aún hay recursos pendientes de resolver y se hayan pasado eso por el forro de los huevos para imputar al hermano de Sánchez, justo el día después de que se impute al novio de la señora Ayuso, ya hablamos cuando a ti te de la gana.
1
Gadfly
#18 lo mismo puedes comentarlo en las decenas de noticias que se publican al día al respecto
0
Leon_Bocanegra
#20 espero que de nada.
1
Gadfly
#21 eso pensaba yo
0
perica_we
enchufes por aquí y por allá.
lo bien que iría al país "desconectarlos"
1
XtrMnIO
"Me procesas al novio? Te proceso a tu hermano y a tu mujer."
0
angelitoMagno
Pues nada, al banquillo. Fiesta {0x1f645} {0x1f645}
0
Macnulti_reencarnado
Ya solo falta el perro.
1
Gadfly
#8 y se acabó la rabia...
1
Leon_Bocanegra
#16 dudo mucho que se os acabe la rabia cuando acabéis con el perro. Iréis a por otro.
0
Gadfly
#19 tu a mí de que me conoces?
0

menéame