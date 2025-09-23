La Audiencia Provincial de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado el auto que puso fin a la instrucción y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo y otras 9 personas por delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La juez no había esperado a la resolución de los recursos y dictó auto de apertura de juicio oral, que sigue vigente. En concreto, los magistrados responden en nueve resoluciones a los once recursos planteados...