La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

La Sala de lo Penal ha tenido que dictar un nuevo auto tras la queja de un abogado de uno de los condenados. Faltaban los fundamentos jurídicos del delito de blanqueo de capitales de la causa contra el Grupo Hafesa. La sentencia tenía 457 páginas, pero faltaban 23. Un olvido del que se dio cuenta el abogado de uno de los 21 procesados. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tenido que dictaminar un nuevo auto para completar la sentencia que dictó el pasado 20 de noviembre condenando a varios empresarios vinculados.

5 comentarios
#1 Marisadoro
.. la sentencia incluye errores jurídicos, ya que a algunos de los acusados se les exige responsabilidad civil sin ser condenador por un delito. “Y si no hay delito no puede haber responsabilidad civil”

#3 Malinois
¿No se lo leen?

#4 ipanies
Mu' profesional!!

#5 Meinhard
De chiste,para algunas cosas muy "ágiles" t para otras, se eternizan o se "olvidan". Justicia lo llaman.

#2 jacm
¿ La palabra olvida debe ir entrecomillada ?


