La Audiencia Nacional obliga al Deportivo a pagar una multa de 100.000 euros por un homenaje a ‘Jimmy’

El Gobierno sancionó al club herculino en base a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prohíbe “la organización, participación activa o la incentivación y promoción” de actos “violentos, racistas, xenófobos, discriminatorios por razón de orientación e identidad sexual” y “la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte, símbolos, emblemas o leyendas que fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas”.
Te reporto por tus bulos y tu afán de tirar mierda a una víctima de asesinato. Spoiler: tampoco te pasará nada.
Todo un dechado de virtudes.
Francisco Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy', el ultra del Deportivo de la Coruña asesinado este domingo en Madrid fue detenido en nueve ocasiones por la Policía entre los años 2001 y 2013. Entre los delitos por los que fue detenido constan una pelea con ultras del Zaragoza, malos tratos, tráfico de estupefacientes o varios robos, algunos de ellos con violencia e intimidación, han informado a Europa Press fuentes policiales.
No me da pena ningún ultra. Hay que erradicarlos. No tenemos el problema que tiene Argentina, pero cuanto antes se extingan mejor que mejor.
No hubo quedada previa entre hinchas del Deportivo y el Atlético
