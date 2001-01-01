edición general
14 meneos
30 clics
La Audiencia Nacional obliga al Deportivo a pagar una multa de 100.000 euros por un homenaje a ‘Jimmy’

La Audiencia Nacional obliga al Deportivo a pagar una multa de 100.000 euros por un homenaje a ‘Jimmy’

El Gobierno sancionó al club herculino en base a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prohíbe “la organización, participación activa o la incentivación y promoción” de actos “violentos, racistas, xenófobos, discriminatorios por razón de orientación e identidad sexual” y “la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte, símbolos, emblemas o leyendas que fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas”.

| etiquetas: asesinato , jimmy , homenae , deportivo , coruña , fútbol , riazor
11 3 0 K 156 actualidad
12 comentarios
11 3 0 K 156 actualidad
Comentarios destacados:      
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
Un asesinato por parte de una banda de fascistas de mierda y los únicos condenados son los compañeros del asesinado por hacerle un homenaje inocuo. This is Spain.
11 K 151
plutanasio #2 plutanasio
#1 este era el que le zurraba a la parienta y estaba en un grupo ultra que le gustaba zurrarse con otros inválidos mentales como él, no? En este caso le tocó la papeleta a él pero le podría haber tocado a uno de los de enfrente.
5 K 47
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica *
#2 El que pegaba a su novia era uno de los miembros del Frente Atlético, "presunto" autor del asesinato. Su novia llegó a declarar en un juzgado que lo oyó confesar que había sido él quien lo había tirado al río. Obviamente no pasó nada.

Te reporto por tus bulos y tu afán de tirar mierda a una víctima de asesinato. Spoiler: tampoco te pasará nada.
8 K 111
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Lo desconocía, pero eso no justifica su asesinato. Aunque veo que en este hilo sí hay quien lo justifica. Tampoco me extraña por otra parte...
0 K 11
plutanasio #7 plutanasio
#4
Francisco Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy', el ultra del Deportivo de la Coruña asesinado este domingo en Madrid fue detenido en nueve ocasiones por la Policía entre los años 2001 y 2013. Entre los delitos por los que fue detenido constan una pelea con ultras del Zaragoza, malos tratos, tráfico de estupefacientes o varios robos, algunos de ellos con violencia e intimidación, han informado a Europa Press fuentes policiales.


www.europapress.es/nacional/noticia-ultra-fallecido-tenia-antecedentes

No me da pena ningún ultra. Hay que erradicarlos. No tenemos el problema que tiene Argentina, pero cuanto antes se extingan mejor que mejor.
4 K 61
Mistwatch #8 Mistwatch
#4 ¿También es bulo que murió en una "quedada" para pegarse con ultras rivales? Con 41 tacos que tenía el chiquillo. :shit:
3 K 42
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica *
#8 Pues sí, era un bulo. Si no recuerdo mal fue lanzado por La Voz de Galicia y replicado por otros medios de desinformación. Pero la policía lo desmintió:

No hubo quedada previa entre hinchas del Deportivo y el Atlético

www.ondacero.es/deportes/quedada-previa-hincha-deportivo-atletico_2014
1 K 20
Difunto #12 Difunto
#2 Lo de zurrarle a la parienta no lo se, pero que metía sustancias en el estadio en el carrito del churumbel.. parece que si.. igualmente que se tapase su asesinato y que se pusieran todas las trabas posibles en la investigación, eso tampoco es motivo para estar contentos.. digo yo.. otro tema ya es ponerse a idolatrar al personaje o hacerle homenajes..
0 K 6
Eibi6 #5 Eibi6
#1 demencial como todo lo que sale de la comisión "antiviolencia" auspiciada por él amo Tebas para domar a los clubes y aficiones
1 K 20
#9 el_gran_reset
#1 gobierno fascista
0 K 20
calde #3 calde
"El Gobierno sancionó al club por..." ehhh???

:shit:
1 K 21

menéame