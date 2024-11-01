edición general
La audiencia castiga a Ferreras en beneficio de Javier Ruiz y sitúa Al Rojo Vivo en mínimos históricos

Desde el 1 de septiembre hasta este miércoles 17, el programa de TVE alcanza un 14,1% de media frente al 8,5% de Al Rojo Vivo. Ferreras ha sido superado en septiembre por todos los programas con los que compite, a excepción de En boca de todos de Cuatro TV, que ha logrado un 5,4%, aunque el 31 de junio el matinal de Nacho Abad superó al de La Sexta al llegar al 8,9%. Por su parte, Al Rojo Vivo, presentado en verano por Inés García Caballo, se apuntó un raquítico 7% y encendió todas las alarmas.

Supercinexin
Lo que es alucinante es que alguien siga viendo al cabezabuque ese. De la empresa que le emplea mejor ni hablemos: alguien que hubiera perpetrado las fechorías de Antonio no debería volver a ser empleado como periodista nunca más por simple higiene y decoro profesional, pero La Secta y los intereses derechistas a los que sirve ya sabemos que no conocen la ética.
14 K 203
#14 MPPC
#3 Pues como tener a Cifuentes de tertuliana/colaboradora, no sé ni en qué programa participa, pero verla dando opiniones me produce un asco extremo.
No comprendo cómo se puede premiar de ese modo a gentuza de ese calibre.
0 K 10
Harkon
A ver lo que tarda el mafioso jefe de el "es muy burdo pero voy con ello" en hacer una llamadita o amenazar a alguien para que se vuelvan a cargar a Javier Ruiz.

Luego nos venden que vivimos en una democracia libre cuando se veta a periodistas que no les gustan a determinados mafiosos
5 K 87
dunachio
Baia baia.
Caca Rosa Quintana y el Burdo Ferreras en mínimos históricos.
Unos lo llaman karma otros lo llamamos justicia.
A la mierda, buleros.
5 K 69
Veelicus
Deberia estar en la carcel, pero...
4 K 60
fareway
A cada cerdo le llega su Javier Ruiz.
3 K 56
#10 Leon_Bocanegra
#9 ah pues entonces eras aún más inteligente de lo que yo creía.
1 K 21
#6 Pixmac
No veo que las audiencias sean mucho menores de lo habitual. Desde el "ferrerasgate" las audiencias bajaron, manteniendo un 8-9% (datos superiores son puntuales), que es lo que tiene ahora. Los que siguen a Ferreras ya saben lo que hay y no creo que dejen de ver el programa por Javier Ruiz. Las bajadas me parecen más visibles en otros programas, como Ana Rosa, "Espejo público" o "En boca de todos", cuyos seguidores más centrados parece que sí se han marchado a La 1.
0 K 20
#17 Leon_Bocanegra
#16 Ketty Garat es la mayor basura que ha usado el apelativo de "periodista" desde su antiguo jefe Don Federico.
Y perdona, no debí llamarte fascista, sino persona que piensa diferente.
0 K 9
#15 Leon_Bocanegra
#13 Es lo que quisierais los fascistas hacer con el. Pero por algo os llaman la derechita cobarde. Sabéis que en europa os darían de ostias si osais meter mano a un periodista íntegro como ese. Conformaos con echarle para poner a vuestros Vitos y vuestros Ndongos y así seguir vendiendo la mierda que vendéis a todas horas.
0 K 9
Rodrygo_Silva_de_Goes
#15 que pesado con que soy fascista jajaja es de patíbulo. Este tío es un mercenario que ha perseguido a compañeros suyos por hacer periodismo. Os recuerdo la persecución a the objective o Ketty Garat que resulta que todo lo que investigaron fué cierto. Por mucho que os refugiéis en elplural, público y demás propaganda el mundo ahí fuera sigue su curso. Y no pinta bien para el sanchismo.
0 K 6
Rodrygo_Silva_de_Goes
Javier Ruiz será juzgado por el periodismo cuando caiga el régimen. Como tantos otros.
3 K -26
#12 Leon_Bocanegra
#11 ostia! Que puta basura de comentario! Enhorabuena! Y ve preparando ya el nick de Gonzalo, que será el único que te queda de la plantilla sin usar aún.
1 K 21
Rodrygo_Silva_de_Goes
#12 gran aportación. No es una opinión, es una descripción milimétrica del futuro.
0 K 6
Macnulti_reencarnado
Hubo épocas mejores.
4 K -48
#8 Leon_Bocanegra
#7 no me digas que fue ferreras el que te engañó para votar a podemos?
Menudas tragaderas tienes que tener .
1 K 29
Macnulti_reencarnado
#8 que va, fue el harkon este prometiendo que todos ganaríamos 60k al año como el.
4 K -49

menéame