La audiencia castiga a Ferreras en beneficio de Javier Ruiz y sitúa Al Rojo Vivo en mínimos históricos

Desde el 1 de septiembre hasta este miércoles 17, el programa de TVE alcanza un 14,1% de media frente al 8,5% de Al Rojo Vivo. Ferreras ha sido superado en septiembre por todos los programas con los que compite, a excepción de En boca de todos de Cuatro TV, que ha logrado un 5,4%, aunque el 31 de junio el matinal de Nacho Abad superó al de La Sexta al llegar al 8,9%. Por su parte, Al Rojo Vivo, presentado en verano por Inés García Caballo, se apuntó un raquítico 7% y encendió todas las alarmas.