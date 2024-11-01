edición general
18 meneos
26 clics
La Audiencia de Barcelona deniega por primera vez la amnistía a un policía investigado por lesiones y maltrato

La Audiencia de Barcelona deniega por primera vez la amnistía a un policía investigado por lesiones y maltrato

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans en nombre de una persona agredida por la policía en las protestas de 2019 y ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción n.º 4 que había acordado el archivo de la causa por aplicación de la amnistía.

| etiquetas: justicia , tribunales , barcelona , amnistía , cataluña
15 3 0 K 148 actualidad
2 comentarios
15 3 0 K 148 actualidad
#1 Fluor
Esta tan cogida por los pelos como la malversación de Puigdemont; porqué no aplicarla ya extensivamente y pasar página. Hay que recodar que el derecho penal tiene un principio que es de el de prohibición de la analogía, que a los jueces que tanto han estudiado se les olvida , para meter las narices donde la ley ha dicho que no se metan, sea Supremo con la malversación ingeniosa, o sea este de trato degradante por lanzamiento de pelota de foam.
0 K 9
#2 kobofen *
Esto de la amnistía a policías fue un error aceptarlo. Nunca se debería haber hecho. Inicialmente se trataba de una ley de amnistía para cortar la persecución política a los independentistas. Es decir, se amnistaban delitos ficticios que se estaban imputando a los independentistas para perseguirlos.

Entonces apareció Podemos metiendo a la policía por el medio. Esto cambia el sentido de la ley, porque los delitos cometidos por la policía son delitos reales.

No se debería haber capitulado ahí.…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame