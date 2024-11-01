La Audiencia de Barcelona deniega por primera vez la amnistía a un policía investigado por lesiones y maltrato

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans en nombre de una persona agredida por la policía en las protestas de 2019 y ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción n.º 4 que había acordado el archivo de la causa por aplicación de la amnistía.