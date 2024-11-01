Atlas de la geografía histórica de los Estados Unidos (eng)

Aquí encontrará uno de los atlas históricos más importantes: el Atlas de la geografía histórica de los Estados Unidos, de Charles O. Paullin y John K. Wright, publicado por primera vez en 1932. Esta edición digital reproduce los casi 700 mapas del atlas. Muchos de estos hermosos mapas se han mejorado aquí de formas imposibles en la versión impresa, animándolos para mostrar los cambios a lo largo del tiempo o haciendo que se pueda hacer clic en ellos para ver los datos subyacentes.