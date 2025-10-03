El Athletic Club se posiciona contra el genocidio en Gaza con un acto de solidaridad en San Mamés

El Athletic Club ha dado un paso firme en el terreno social y humanitario al convertirse en el primer club de LaLiga en pronunciarse expresamente contra el genocidio en Gaza. Lo hará este sábado, en los prolegómenos del partido que disputará en San Mamés frente al RCD Mallorca, con un acto simbólico de apoyo a la comunidad palestina refugiada.
| etiquetas: athletic club , gaza , palestina , genocidio , bilbao , israel , fútbol
#1 Los tentáculos del sionismo son muy largos en Madrid. No así, en Euskadi.
La noticia se conoció la noche del sábado a través de la página web del Athletic. Se guardaría un minuto de silencio en San Mamés en memoria de Isaías Carrasco, una decisión histórica porque nunca antes una directiva del Athletic había decidido secundar el minuto de silencio que se guarda en los campos de fútbol después de un asesinato terrorista.
Y encima lo sabotearon
Todos los pueblos unidos en contra del genocidio.