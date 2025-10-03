edición general
El Athletic Club se posiciona contra el genocidio en Gaza con un acto de solidaridad en San Mamés

El Athletic Club ha dado un paso firme en el terreno social y humanitario al convertirse en el primer club de LaLiga en pronunciarse expresamente contra el genocidio en Gaza. Lo hará este sábado, en los prolegómenos del partido que disputará en San Mamés frente al RCD Mallorca, con un acto simbólico de apoyo a la comunidad palestina refugiada.

etiquetas: athletic club , gaza , palestina , genocidio , bilbao , israel , fútbol
7 comentarios
#1 Barriales
Esta tarde lo hara el Real madriz.
txillo #3 txillo
#2 De toda la vida se han hecho actos de condena del terrorismo y minutos de silencio por los asesinatos de ETA. Aparte de eso, hay algo que te parezca mal de la postura del Athletic en contra del genocidio?

#1 Los tentáculos del sionismo son muy largos en Madrid. No así, en Euskadi.
#5 Barriales
#3 se de lo que hablas. Y también se de que pie cojea el peneuve.
plutanasio #6 plutanasio
#3 se han hecho minutos de silencio pero en otros estadios según está noticia: www.hoy.es/20080310/nacional/primer-homenaje-victima-mames-20080310.ht


La noticia se conoció la noche del sábado a través de la página web del Athletic. Se guardaría un minuto de silencio en San Mamés en memoria de Isaías Carrasco, una decisión histórica porque nunca antes una directiva del Athletic había decidido secundar el minuto de silencio que se guarda en los campos de fútbol después de un asesinato terrorista.

Y encima lo sabotearon
Thornton #7 Thornton
#1 xD xD xD xD  media
#4 laruladelnorte
El encuentro ante el Mallorca, además de lo futbolístico, quedará marcado como la jornada en la que el Athletic alzó su voz contra el genocidio en Gaza.

Todos los pueblos unidos en contra del genocidio.
Lrs #2 Lrs
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA LOS DE ETA YA OTRO DÍA
