Atención parados mayores de 52 años: el SEPE cortará el subsidio si no presentas la declaración de rentas

Los desempleados mayores de 52 años que perciben el subsidio específico del SEPE deberán extremar la atención a sus trámites, porque un descuido puede dejarles sin cobrar durante meses o incluso suponer la pérdida definitiva de la ayuda. El organismo público ha recordado que la renovación anual mediante la declaración de rentas es un requisito imprescindible, y que su ausencia provoca la suspensión automática del subsidio, con efectos inmediatos.