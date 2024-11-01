El ataúd de Senbi: la obra maestra del Reino Medio que podrá verse en Egipto en unos días

Esta obra maestra de la Dinastía XII, originaria de Meir, una necrópolis de élite en el Egipto Medio, no solo destaca por ser un objeto de una gran belleza, sino por su profundo contenido religioso y simbólico. Hasta ahora conservado en el Cleveland Museum of Art (EE. UU.), el ataúd de Senbi formará parte de una exposición temporaria en el GEM como parte del programa de cooperación internacional de préstamos arqueológicos. Y lo que es más importante: será la primera vez que se vea en Egipto desde su hallazgo.
