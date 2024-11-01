La Atari 2600 tenía tan, pero tan poca RAM que ni juntando todas las que se vendieron podrías jugar a Battlefield 6

No fue la primera consola de la historia (ese honor lo mantendrá por los siglos de los siglos la Magnavox Odyssey), pero desde luego que no se puede negar que la Atari 2600 se convirtió en la primera en ser extremadamente popular. Sus cartuchos intercambiables conquistaron a un público que se introducía por primera vez en el entretenimiento digital. Una CPU MOS 6507 a 1.19 MHz, gráficos que permitían mostrar 128 colores en pantalla, dos canales de sonido mono, salida RF a la televisión y unos míseros 128 bytes de RAM alimentaban a la máquina.