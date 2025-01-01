edición general
Los ataques ucranianos a las refinerías rusas provocan una crisis del combustible en el país, con su precio en máximos históricos

Mientras tanto...: En Rusia, hay una imagen nunca vista: la de colas kilométricas en las gasolineras.

#1 Abril_2025
Es bueno que la guerra ocurra también en rusia.

Solo Putin puede detener la guerra que se inventó. Quizás tener problemas en casa le obligue a terminar con ella.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ahora, Ucrania trabaja desarrollando misiles para sofisticar sus ataques, y así tener más cartas para presionar a Putin

Bulo gordo.
