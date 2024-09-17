Ataques mortales en región de Darfur, en Sudán, dejan al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos en Darfur, en el oeste de Sudán, contra una ciudad sitiada por paramilitares y una clínica atacada por el ejército regular, indicaron el domingo una fuente médica y una ONG de derechos humanos. La clínica Yashfeen en Nyala, la capital de Darfur del Sur y controlada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), fue bombardeada el sábado a mediodía, según una fuente de colectivo Emergencia de Abogados.