Ataques mortales en región de Darfur, en Sudán, dejan al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos en Darfur, en el oeste de Sudán, contra una ciudad sitiada por paramilitares y una clínica atacada por el ejército regular, indicaron el domingo una fuente médica y una ONG de derechos humanos. La clínica Yashfeen en Nyala, la capital de Darfur del Sur y controlada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), fue bombardeada el sábado a mediodía, según una fuente de colectivo Emergencia de Abogados.
| etiquetas: darfur , sudán , 19 muertos , ataques
se puede ser mas simple?
Edit, esto era para el tal ElenaCoures1 en #_1.
Voto negativo por perdida de tiempo.
Cuando acaben con lo de Israel, ya te preguntarán donde tienen que ir a continuación.
Y fíjate, que de estos objetivos claros y delimitados, la invasión rusa de Ukrania, los que aquí estaban a ello poco a poco han pasado ahora a contemporizar, blanquear y justificar a Israel, defienden las políticas de Trump, y dan apoyo a la Von der Leyen.
Casualidades de la vida, supongo, porque no hay que ser malpensado.
Pero el refranero castellano, que es muy rico, ya dice: piensa mal, y acertarás.
Qué casualidades tiene la vida...
Que despiste el mío
Puerto Sudan es una estación de esquí
Aun te da tiempo a editar
Ah que bueno es recoger velas eh?
Tu comentario es el típico que haría una persona incapaz de sentir empatía, a quien además le molesta que otros si actúen para ayudar al prójimo.
Me apuesto una mano que si hubieran realizado alguna acción en favor de Darfur, habrías hecho el comentario contrario (y a Palestina cuando?).