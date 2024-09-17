edición general
Ataques mortales en región de Darfur, en Sudán, dejan al menos 19 muertos

Ataques mortales en región de Darfur, en Sudán, dejan al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos en Darfur, en el oeste de Sudán, contra una ciudad sitiada por paramilitares y una clínica atacada por el ejército regular, indicaron el domingo una fuente médica y una ONG de derechos humanos. La clínica Yashfeen en Nyala, la capital de Darfur del Sur y controlada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), fue bombardeada el sábado a mediodía, según una fuente de colectivo Emergencia de Abogados.

