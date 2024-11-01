edición general
Ataques a la inmigración, al valenciano o al Pacto Verde: la agenda ultra de Vox que debe asumir el PP para mantener la Generalitat Valenciana

El jefe del Consell, asediado política y judicialmente por su gestión de la dana, no tuvo más remedio que humillarse públicamente asumiendo todos los postulados de la ultraderecha (ver vídeo). Incluso, llegó a rechazar al “dogmatismo climático” que representa el Pacto Verde, a pesar de que su propio partido lo apoya en Bruselas de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, la también popular Úrsula von der Leyen.

nemesisreptante #3 nemesisreptante
Me alegro que por fin hayamos encontrado el problema de lo que falló el día de la Dana … los inmigrantes y la agenda verde, esa que pide más bomberos y menos toreros :wall:
devilinside #4 devilinside
#3 No te olvides del catalán
Magog #2 Magog
Vox es el voto del odio
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
No prevención del cambio climático? Peligro para todos en redes sociales = espantamos demanda

Pacto contra inmigrantes? peligro para inmigrantes = espantamos demanda

Sus políticas de cara a fuera son hundir sus negocios o cambian o les hundimos la jugada

win-win
#6 pirat
Solo faltaba el toni cantón para acabar de vomitar
