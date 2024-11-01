Ataques a la inmigración, al valenciano o al Pacto Verde: la agenda ultra de Vox que debe asumir el PP para mantener la Generalitat Valenciana

El jefe del Consell, asediado política y judicialmente por su gestión de la dana, no tuvo más remedio que humillarse públicamente asumiendo todos los postulados de la ultraderecha (ver vídeo). Incluso, llegó a rechazar al “dogmatismo climático” que representa el Pacto Verde, a pesar de que su propio partido lo apoya en Bruselas de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, la también popular Úrsula von der Leyen.
| etiquetas: valencia , mazon , generalitat , valenciana , vox , pp
Pacto contra inmigrantes? peligro para inmigrantes = espantamos demanda
Sus políticas de cara a fuera son hundir sus negocios o cambian o les hundimos la jugada
win-win
