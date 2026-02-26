edición general
6 meneos
5 clics
Los ataques a la comunidad LGTBI llevan a una “supresión sistémica de las libertades individuales”, según un estudio

Los ataques a la comunidad LGTBI llevan a una “supresión sistémica de las libertades individuales”, según un estudio

El último informe anual de ILGA-Europa alerta de que el uso “a gran escala” de herramientas para reprimir la disidencia no afecta ya solo a la comunidad LGTBI

| etiquetas: ataques , homofobia , lgtbi , libertades individuales
5 1 0 K 70 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
El clásico efecto de avalancha progresiva y acostumbramiento, se empieza por reprimir una cosita aquí, otra allá, y si no se hace nada, el represor sigue un poco más, de modo que progresivamente se van recortando libertades y derechos hasta conseguir un estado totalitario, que es lo que a algunos les gustaría tener.
1 K 35

menéame