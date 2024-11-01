·
Ataques aéreos israelies golpean a oficiales de Hamas en Doha, Qatar (ENG)
El humo se eleva sobre el distrito de Katara mientras testigos reportan múltiples explosiones
518
actualidad
antesdarle
En las últimas 24 horas han atacado Túnez, Líbano, Qatar, Cisjordania, Gaza, y Siria.
11
K
145
aPedirAlMetro
Ademas...
"Israeli air strikes hit the Qatari capital Doha on Tuesday, targeting senior Hamas officials
who had gathered to discuss the latest US ceasefire proposal
for Gaza"
Tu comentario es asqueroso
1
K
18
Con ayuda de Gran Bretaña. Avión militar cisterna británico dando vueltas encima de Doha.
4
K
62
Kachemiro
una cosa te lleva a otra, así son las espirales de violencia..
Y la impunidad. La impunidad es la verdadera gasolina de sus tanques
0
K
11
tul
Han atacado a los negociadores en el país donde se llevan acabó las negociaciones de paz
9
K
121
security_incident
Es la nueva técnica para alcanzar acuerdos: Matar al equipo negociador.
El ataque se produce días después de que el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, amenazara con asesinar a los líderes de Hamás que viven en el extranjero, y horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmara que Israel había aceptado la propuesta de alto el fuego en Gaza ofrecida por Estados Unidos. Una fuente de alto rango de Hamás dijo a Al Jazeera que los líderes del grupo fueron atacados en Doha mientras discutían la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego en Gaza.
0
K
18
PerritaPiloto
Igual las negociadores tan solo ha sido ha sido una excusa para que emergieran altos mandos de Hamas.
En cualquier caso el mensaje de Israel es claro: No hay alto el fuego y nunca dejarán de atacar a países vecinos o asesinar a personas que consideren enemigos. Hay muchos Lillehammer y habrá muchos más.
0
K
8
platypu
Los altos mandos de hamas, vivos y muertos, siempre han vivido comodamente en Qatar
0
K
8
PerritaPiloto
Cómodamente hasta que Israel decide que el día del juicio final ha llegado o le apetece mandar un mensaje.
0
K
8
bioibon
Una incursión aérea con bombardeo en un tercer país. Bombardeando a los negociadores de paz de una de las partes en el país que acoge las conversaciones de paz.
Y aquí no pasa nada, señores.... Circulen. Todo bien.
Terroristas genocidas sionistas
7
K
116
XtrMnIO
Un atentado terrorista contra quienes estaban negociando el alto el fuego.
Un día se volverán las tornas, el resto del mundo ya sabe qué hacer cuando pidan clemencia...
2
K
29
victorjba
Pues que se vayan a la kaaba y cuando los bombardeen a ver que hacen los del turbante.
0
K
20
alehopio
Los Acuerdos de Abraham; negociados por Estados Unidos, incluyeron la normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y posteriores acercamientos con Sudán y Marruecos.
Qatar no participó en esta iniciativa de normalización, y continúa siendo uno de los 15 estados miembros de la Liga Árabe que no reconocen a Israel (Arabia Saudita, Argelia, Comoras, Yibuti, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán, Catar, Siria, Somalia, Túnez y Yemen). Esos países se…
» ver todo el comentario
0
K
12
ElenaCoures1
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-it-carried-out-airstrike
Se confirma
0
K
7
tricionide
una provocacion a un pais extranjero
0
K
7
platypu
No viven alli los lideres de Hamas?
1
K
0
Torrezzno
Pueden hacer eso?
"Israeli air strikes hit the Qatari capital Doha on Tuesday, targeting senior Hamas officials who had gathered to discuss the latest US ceasefire proposal for Gaza."
Ni un café se pueden tomar tranquilos sin salir del subsuelo
9
K
-48
ElenaCoures1
Lo han hecho
Y encima sabiendo lo que puede pasar. Parece un grave error
La liga Árabe hará algo
0
K
7
