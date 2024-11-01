Ataque mortal en el rodaje de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ con tres fallecidos

El rodaje de la serie colombiana ‘Sin senos sí hay paraíso’ ha sufrido un terrible tragedia este pasado sábado cuando un atacante ha irrumpido en el set y ha asesinado a tres personas con un arma blanca, además de provocar otro herido. Así, la industria audiovisual latinoamericana se ha visto sacudida esta pasado fin de semana, provocando una gran consternación entre sus profesionales. Una cámara de seguridad captó cómo el atacante se acercaba a la entrada de un hospital de Bogotá que servía como punto de apoyo a la producción, desatando el cao