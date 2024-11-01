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Ataque mortal en el rodaje de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ con tres fallecidos

El rodaje de la serie colombiana ‘Sin senos sí hay paraíso’ ha sufrido un terrible tragedia este pasado sábado cuando un atacante ha irrumpido en el set y ha asesinado a tres personas con un arma blanca, además de provocar otro herido. Así, la industria audiovisual latinoamericana se ha visto sacudida esta pasado fin de semana, provocando una gran consternación entre sus profesionales. Una cámara de seguridad captó cómo el atacante se acercaba a la entrada de un hospital de Bogotá que servía como punto de apoyo a la producción, desatando el cao

| etiquetas: atentado , series , sucesos
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5 comentarios
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hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico *
Pero comia jamon o no comia jamon?!
/NachoAbadMode disable
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
#1 cristos, comía cristos
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#4 vGeeSiz
#1 en Colombia
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Rodaje? ¿cuantos años llevan emitiendo esa serie? si es del año de la tana.
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eskape #5 eskape
#2 No, a ver, como experto en series Colombianas, esta serie es un remake de la original que a su vez es la segunda parte del remake de "Sin tetas no hay paraíso".
El orden sería:
Sin tetas no hay paraíso. (Serie original). Año 2006
Sin senos no hay paraíso. (Remake). Año 2008
Sin senos sí hay paraíso. Año 2016
Sin senos sí hay paraíso. (Remake) el de la noticia.
El final del paraíso. Año 2019
En casi todas ellas aparece la mamacita más mamacita de Colombia: Carmen Villalobos.
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