Ataque de Israel contra Líbano deja al menos 31 muertos en un nuevo frente de combate en Medio Oriente tras la ofensiva contra Irán

El ataque combinado de Israel y Estados Unidos contra Irán de este sábado ha generado un nuevo frente de combate. La noche del domingo Hezbolá, el grupo miliciano chiita en Líbano respaldado por Irán, disparó misiles contra la ciudad israelí de Haifa. Israel respondió con una amplio ataque aéreo. Los objetivos fueron el bastión de Hezbolá en los suburbios en el sur de Beirut así como las zonas cercanas al aeropuerto. Hasta el momento, la respuesta israelí contra Beirut y el sur de Líbano ha dejado al menos 31 muertos y 149 heridos.